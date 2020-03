Aus der von der Staatsregierung erlassenen Allgemeinverfügung zieht der Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach die Konsequenzen und sagt bis 19. April alle Sitzungen ab. Das gilt auch für seine Unterausschüsse, Ortstermine und Besprechungen mit der Stadtverwaltung. Über weitere Ausfälle wird zu gegebener Zeit entschieden. Der BA bemühe sich, die Arbeit im Rahmen der Möglichkeiten fortzuführen. "Wir stellen auf Telefonschalten und Videokonferenzen um und tauschen uns per E-Mail aus", so der Vorsitzende Thomas Kauer (CSU). Entscheidungsfälle, etwa für das Stadtbezirksbudget, behandelt fortan der Oberbürgermeister. Kauer bietet zugleich eine telefonische Bürgersprechstunde unter 67 84 50 97 am Donnerstag, 26. März, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr an. Anfragen per E-Mail können Bürger an kauer@bezirksausschuss-ramersdorf-perlach.de richten.