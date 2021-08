Verletzungen hat ein Polizeibeamter bei einem Unfall am Freitag gegen 17 Uhr erlitten. Der 27-Jährige stand mit dem Dienstwagen vor einer roten Ampel an der Werinherstraße, er wollte nach links in die Balanstraße einbiegen. Weil er laut Polizeibericht einen "schwerwiegenden Verkehrsverstoß" registrierte, nahm er sofort die Verfolgung auf und fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht geradeaus in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer bei Grün in die Balanstraße abbiegen wollte. Der Polizeibeamte musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, die anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war der Verkehr zeitweise beeinträchtigt.