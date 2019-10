Nach einem Brand in seiner Wohnung schwebt ein 50 Jahre alter Ramersdorfer laut Polizeiangaben vom Dienstag in Lebensgefahr. Gegen 7.20 Uhr war am Dienstag ein Notruf eingegangen, dass im fünften Obergeschoss eines Hauses an der Rosenheimer Straße ein Zimmer brennt. Der Bewohner der betroffenen Wohnung, ein 50-Jähriger, hatte laut einer Polizeisprecherin offensichtlich in seinem Bett geraucht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der erlittenen Rauchgasvergiftung bestand für ihn akute Lebensgefahr. Die Wohnung brannte komplett aus und ist nicht mehr zu nutzen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Wohnung wurde versiegelt. Brandfahnder vom Kommissariat 13 ermitteln.