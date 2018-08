13. August 2018, 21:51 Uhr Ramersdorf Kleine Künstler in der Bibliothek

Bücher werden diesen Sommer in der Stadtbibliothek Ramersdorf lebendig: Unter dem Motto "Du bist der Künstler" können Kinder in den letzten beiden Augustwochen Buchfiguren aus Pappmaché basteln und einen Trickfilm mit dem iPad drehen. Für Kinder von sieben Jahren an findet der Workshop am Mittwoch, 22. August, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr statt. Der Workshop für ältere Kinder von neun Jahren an startet am Mittwoch, 29. August, zu den gleichen Uhrzeiten. An den Workshops beteiligt ist Gabriele Kubitschek, Erzieherin und Künstlerin. Die Werke der Kinder sind bis Ende September in einer kleinen Ausstellung in der Stadtbibliothek Ramersdorf zu sehen.