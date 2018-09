13. September 2018, 22:18 Uhr Ramersdorf Kino unter freiem Himmel

Die ganze Familie kann am Freitag, 14. September, unter freiem Himmel in Ramersdorf Filme schauen. Der Nachbarschaftstreff Langbürgener Straße bietet an dem Abend von 20 Uhr an ein Kino-Openair mit Popcorn und günstigen Getränken an. Decken und Campingstühle können mitgebracht werden. Welchen Film die Veranstalter zeigen, bleibt eine Überraschung. Sollte es regnen oder zu kalt werden, fällt die Veranstaltung aus. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es bei Christin Hoffmann, Telefon 41 23 82 10, oder direkt im Nachbarschaftstreff, Langbürgener Straße 3.