Von Hubert Grundner, Ramersdorf

Detailansicht öffnen Schon seit jeher nicht bloß ein Löschzug-Standort: Innerhalb der Feuerwache 5 ist auch die Druckkammer umgezogen. (Foto: Catherina Hess)

Klar, manche Abläufe und Routinen müssen sich erst neu einspielen. Natürlich gebe es auch diverse "Kinderkrankheiten", die es noch zu beheben gelte. Grundsätzlich aber funktioniere die Arbeit im Neubau gut, Einsatzkräfte und Beschäftigte könnten ihre Aufgaben in vollem Umfang erfüllen: Wer sich bei der Pressestelle der Berufsfeuerwehr München nach dem Einzug in die neue Feuerwache 5 (FW 5) an der Anzinger Straße 41 erkundigt, könnte glauben, das Ganze sei ein Klacks gewesen. Tatsächlich waren dafür langwierige organisatorische Vorarbeiten notwendig, die weit über den bloßen Wechsel der "Unterkunft" hinausgingen.

Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit war es am 2. Februar um 9.30 Uhr jedenfalls so weit: Der Löschzug der Feuerwache 5 in Ramersdorf verließ die alte Wache an der Anzinger Straße, um wenig später in den Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft einzufahren. "Wegen Corona liefen die Inbetriebnahme und der Umzug eher unspektakulär ab", hieß es dazu später von Seiten der Feuerwehr lapidar. Wobei gerade dieser reibungslose Ablauf letztlich die Akribie widerspiegelt, mit der das Vorhaben geplant und von der Wachmannschaft mit Unterstützung eines privaten Umzugsunternehmens durchgezogen wurde.

Detailansicht öffnen Die Feuerwache an der Anzinger Straße hat bereits die ersten Gebäude ihres Neubaus bezogen. (Foto: Catherina Hess)

Die eigentliche Herausforderung bestand allerdings darin, während des Umzugs die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten: Jeder der zehn Feuerwachen der Berufsfeuerwehr ist ja ein großes Stadtgebiet zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Unfallhilfe zugeteilt. Bei der FW 5 sind neben dem Löschzug und diversen Sonderfahrzeugen auch etliche technische Abteilungen untergebracht, welche nicht nur für die Feuerwache selbst, sondern auch für alle anderen Liegenschaften der Münchner Berufsfeuerwehr zuständig sind und nach Möglichkeit ebenfalls handlungsfähig bleiben mussten. Somit wurde die komplette Aktion mehrere Monate lang geplant und mit den betroffenen Bereichen abgestimmt. Der tatsächliche Umzug fand dann über mehrere Wochen verteilt statt, um für jeden Bereich genügend Zeit zu haben.

Da auf der alten Feuerwache 5 nach dem Umzug in den ersten Bauabschnitt des neuen Gebäudes sofort mit dem Abriss begonnen wurde, mussten neben circa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 18 Fahrzeuge in die neue Fahrzeughalle wechseln. Außerdem wurde eine Menge an Einrichtungsgegenständen und Material dorthin gebracht, da man nicht alles neu beschafft hat, sondern einiges weiter verwenden will.

Detailansicht öffnen Bis 2025 wird weiter an der Modernisierung gearbeitet. (Foto: Catherina Hess)

Die Feuerwache an der Anzinger Straße, die zu den alarmreichsten im Stadtgebiet zählt, zeichnet sich neben dem Löschzug durch zahlreiche Sonderfahrzeuge und Spezialeinheiten aus. Dazu zählen die Tauchergruppe und der Desinfektor. Außerdem befinden sich zahlreiche Werkstätten und Spezialeinrichtungen wie die Druckkammer auf dem Areal. Die Druckkammer kommt zum Beispiel bei Taucherunfällen oder Kohlenstoffmonoxidvergiftungen zum Einsatz.

Durch die Besonderheit, dass der Neubau auf dem gleichen Grundstück wie die alte Wache errichtet wird, ist das Projekt in drei Bauabschnitte unterteilt. Der jetzt in Betrieb genommene erste Bauabschnitt wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Sportplatzes errichtet und beinhaltet neben der Fahrzeughalle und den Räumlichkeiten der Wachmannschaft die neue Druckkammer, die Atemschutzwerkstatt, das Medizingerätelager, eine Turnhalle und vieles mehr.

Detailansicht öffnen Umzug unter rollendem Rad heißt es für die Feuerwache 5. (Foto: Catherina Hess)

Im zweiten Bauabschnitt, der bereits angelaufen ist und sich auf der gesamten Fläche des Altbaus bis hin zur Anzinger Straße erstrecken wird, sind weitere Räume für die Belegschaft der Feuerwache sowie auch für den Katastrophenschutz vorgesehen. So wird laut Pressestelle die Fahrzeughalle zur Aschheimer Straße noch um neun weitere Gassen erweitert. Im Anschluss an die Fahrzeughalle kommt dann die endgültige Nachrichtenstelle, welche aktuell provisorisch in einem Containerbau untergebracht ist. Neben der Nachrichtenstelle ist dann die Hauptzufahrt angesiedelt. Auf der Gebäuderückseite entstehen ebenfalls weitere Stellplätze, die dem Katastrophenschutz zugeordnet sind. Der Gebäudeteil parallel zur Anzinger Straße beinhaltet Unterrichts- und Lagerräume, Werkstätten und Büroarbeitsplätze.

Nach Realisierung des zweiten Bauabschnitts wird der Löschzug wieder in den vorderen Bereich des Geländes ziehen und die jetzige Fahrzeughalle den Sonderfahrzeugen zur Verfügung stehen. Die finale Fertigstellung des gesamten Projekts wird nach Planungen des Baureferats Ende des ersten Quartals 2025 erfolgen. Die Gesamtkosten für Münchens zweite Schwerpunktwache außerhalb der Altstadt wurden ursprünglich mit rund 100 Millionen Euro beziffert. Mit der neuen Wache endet eine fast 70-jährige Ära. Am 17. Dezember 1951 wurde das Gebäude an der Anzinger Straße eingeweiht und wuchs durch mehrere Erweiterungen zu der hoch spezialisierten Feuerwache, die sie heute ist.