Ein echtes Ärgernis stellt die schmale Brücke über die Autobahn A 8 an der Hochäckerstraße insbesondere für Fußgänger und Radfahrer dar. Nicht umsonst ist deshalb auch bei der Bürgerversammlung im Mai die Empfehlung beschlossen worden, das gefährliche Nadelöhr verkehrs- und behindertengerecht nachzurüsten. Dieser Aufforderung will die Stadt nun Folge leisten. Wie es in einer Mitteilung des Baureferats an den Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach heißt, hat der Stadtrat den Standort Hochäckerstraße im Juli bereits in ein entsprechendes Maßnahmenpaket aufgenommen. Im Vergleich verschiedener untersuchter Möglichkeiten wird demnach ein Ersatzneubau der Brücke - unter Berücksichtigung der erforderlichen Fahrbahnbreiten sowie der Breiten für Geh- und Radwege - als sinnvollste Lösung gesehen. Zu dem Zweck soll das Baureferat mit der Autobahndirektion eine Planungsvereinbarung abschließen und die Vorplanung erarbeiten. Die Barrierefreiheit der Rampen werde in der weiteren Planung selbstverständlich berücksichtigt. Der BA nahm die Mitteilung des Baureferats zustimmend zur Kenntnis.