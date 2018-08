13. August 2018, 21:51 Uhr Ramersdorf 180 Bäume in Gefahr

Stadt erteilt Vorbescheid für Schulneubau am Strehleranger

An der Notwendigkeit, die stadtweite Schulbauoffensive auch am Standort Strehleranger fortzusetzen, herrscht im örtlich zuständigen Bezirksausschuss (BA) 16 Ramersdorf-Perlach kein Zweifel. Klar ist aber auch, dass damit ein massiver Eingriff in das umgebende Grün einhergeht: Rund 180 zum Teil sehr alte und große Bäume sollen gefällt werden. Deshalb haben die Lokalpolitiker nur "unter Bauchschmerzen" dem Neubau einer sechszügigen Grundschule, einer dreizügigen Mittelschule, einer Dreifach-Sporthalle, eines Hauses für Kinder, einer Tiefgarage und einer zeitlich befristeten Schulraumeinheit, vulgo Klassen-Container, zugestimmt. Zugleich drangen sie vehement darauf, dass die Verwaltung vor der Realisierung noch einmal alle Möglichkeiten prüft, um den Verlust an Bäumen so gering wie möglich zu halten.

Umso verärgerter sind nun die Mitglieder im BA 16, die noch immer auf eine Reaktion auf ihre Einwände warten - andererseits aber kürzlich dem Amtsblatt entnehmen konnten, dass für das Projekt der Vorbescheid schon erteilt wurde. Ein Vorgehen, das BA-Vorsitzender Thomas Kauer (CSU) als "Affront" für das Gremium bezeichnete. Als Konsequenz formulierte er einen BA-Antrag, in dem erstens ein Ortstermin wegen der Baumfällungen gefordert wird. Falls der nicht zustande komme, sollen Vertreter des Referats für Bildung und Sport sowie des Baureferats in den BA zitiert werden. Zweitens verlangen die Lokalpolitiker, dass die zuständigen Referate eine Öffentlichkeitsbeteiligung herbeiführen. Schließlich sei der Verlust so vieler Bäume ein Thema, das die Nachbarn betreffe.

Unabhängig davon, ob der BA mit diesem Antrag Erfolg haben wird, erinnerte Kauer daran, dass das eigentliche Baugenehmigungsverfahren erst noch bevorsteht. Auch dann könnten Bürger ihre Einspruchsrechte zu dem Vorhaben geltend machen.