26. November 2018, 19:00 Uhr Ramersdorf Automaten in Bordell geknackt

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 5 und 10 Uhr in ein Bordell in der Aschauer Straße in Ramersdorf eingebrochen, haben dort mehrere Spielautomaten geknackt und sind mit Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro getürmt. Die Ermittler vom Kommissariat 52 (Telefonnummer 089/2910-0) suchen jetzt mögliche Zeugen. Die Täter hatten nach Polizeiangaben eine Tür aufgehebelt und waren so in das Etablissement eingedrungen. Dort hingen im Gastraum der Erotik-Bar die Automaten.