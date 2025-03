Am 29. März wird Ordnung gemacht im Forst, die Naturschutzverbände im Landkreis beteiligen sich an einer Ramadama-Aktion der Bayerischen Staatsforsten. Teilnehmer treffen sich an acht Stationen im Forst, die Übersicht dazu ist auf der Internetseite des Bundes Naturschutz im Landkreis zu finden. Die Aufräumaktion beginnt um 9 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Teilnehmer sollten sich per E-Mail an ramadama_ebe@baysf.de anmelden.