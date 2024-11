Kritik von Thomas Becker

Womöglich ist dieser Mann aus der Vergangenheit nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft der Unterhaltung, und die sieht so aus: zwei Stunden lang, von der ersten bis zur letzten Sekunde, volle Pulle Spiel, Spaß und gute Laune, garantiert frei von so erdenschwerem Zeug wie Krise, Krieg und Koalition. Einfach abschalten und Gaudi haben – ernst wird es wieder ganz von selbst, dieses Leben, schneller als einem lieb ist. Und damit willkommen bei „Schmitzfindigkeiten“, der neuen Show von Ralf Schmitz! Schon seit „Schillerstraße“, also seit zwei Jahrzehnten, ist er im Humor-Business, vor zwei Wochen 50 Jahre alt geworden, sprintet aber auf die Bühne wie ein Junger, legt los wie frisch von der Steckdose, als müsste er vier Stunden Verspätung aufholen. Ob der am Frühstückstisch auch so drauf ist? Dann Gnade allen Mitessern!