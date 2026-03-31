Vor 44 Jahren starb Rainer Werner Fassbinder, er ist mittlerweile länger tot, als er am Leben war. Das Münchner Regiegenie wurde nur 37 Jahre alt, sein Werk ist gewaltig und umfasst Filme, Serien und Theaterstücke. Einige wurden zu Kino-Klassikern („Die Ehe der Maria Braun“, „Angst essen Seele auf“), andere stehen weiterhin auf den Spielplänen der Theater (in München etwa zuletzt „Katzelmacher“ an den Kammerspielen). Berühmte Regiekollegen wie Pedro Almodóvar, Todd Haynes oder François Ozon sind Fans, Letzterer hat schon öfter Fassbinder-Stoffe verfilmt, etwa „Tropfen auf heiße Steine“ oder „Peter von Kant“.
Neues Buch über den skandalumwitterten FilmemacherAuf den Spuren Rainer Werner Fassbinders
Lesezeit: 2 Min.
Gefühlskälte als politisches Prinzip? Ein neues Buch über Rainer Werner Fassbinder beschäftigt sich mit Grenzüberschreitungen und medialen Brechungen in den Filmen des Regisseurs.
Von Josef Grübl, München
Künstliche Intelligenz in der Filmbranche:Eine KI steht vor Gericht – und verteidigt sich selbst
Im gerade abgedrehten Kinothriller „Zoma“ treibt eine Therapie-KI einen Mann in den Tod – und will sich vor Gericht selbst verteidigen. Welchen Einfluss haben heute künstliche Intelligenzen? Und wie werden sie von Filmemachern genutzt?
Lesen Sie mehr zum Thema