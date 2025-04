Von Josef Grübl

Kurz vor seinem Tod erhielt Rainer Werner Fassbinder einen Anruf aus Hollywood. Keine Geringere als die zweifache Oscar-Preisträgerin Jane Fonda war am Telefon, sie sollte in Fassbinders nächstem Film „Rosa L“ die Rolle der Rosa Luxemburg spielen. Dazu kam es nicht mehr, das konnte da natürlich noch niemand wissen. „This is Jane Fonda herself“, sagte sie zur Begrüßung. Vielleicht machte sie das, um zu signalisieren, dass sie höchstpersönlich am Apparat war und keine ihrer Assistenten oder Agentinnen. Der Angerufene war begeistert, fortan meldete er sich selbst am Telefon mit: „This is Fassbinder himself.“