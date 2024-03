Interview von Sarah Maderer

Statt in der eigens für das Gespräch gebuchten Suite nimmt Rainer Becker lieber an einem Fenstertisch im Restaurant Platz. "Hier ist es entspannter." Hier im Charles-Hotel wird der Großgastronom kommenden Sommer sein international erfolgreiches Restaurant-Konzept Zuma erstmals in Deutschland testen. Die geladenen Pressevertreter treffen bald zu einer ersten Kostprobe ein, doch Becker hat es nicht eilig. Er schenkt aufmerksam Wasser nach, bis alle Flaschen am Tisch geleert sind.