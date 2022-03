"Me Too" ist keine Erfindung von Meryl Streep. Simone de Beauvoir meinte, wenn sie vom "anderen Geschlecht" sprach, ausschließlich die Weiße Frau. Britische Suffragetten waren aktiv am Kolonialismus beteiligt. Die Anwältin, Menschenrechtsaktivistin und Autorin Rafia Zakaria hält in ihrem Buch "Against White Feminism" dem westlichen Mainstream-Feminismus den Spiegel vor. Und der Blick führt in einen tiefen Abgrund: Innerhalb einer kollektiven Bewegung, die sich Antidiskriminierung auf die Fahnen geschrieben hat, blühen Rassismus, Klassismus, Exzeptionalismus, Kapitalismus, Neoliberalismus. Am Mittwoch, 24. März, stellt Zakaria ihr Buch, das auf Deutsch bei Hanser erschienen ist, in einer Veranstaltung des Amerikahauses vor, die Autorin ist digital aus den USA dazugeschaltet. Zakaria verbindet in ihrem Essay Autobiografisches mit der strukturellen Ebene. Als 17-Jährige kam sie im Zuge einer arrangierten Ehe von Pakistan in die USA, studierte gegen den Widerstand ihres Mannes Jura, verließ ihn, floh mit ihrem Kind in ein Frauenhaus, wurde Expertin im Einwanderungsrecht und saß im Aufsichtsrat von Amnesty International USA, wo sie ebenfalls als Nichtweiße Ausgrenzung erfuhr.

Rafia Zakaria, "Against White Feminism", Mi., 24. März , 19 Uhr, digitale Lesung des Amerikahauses München auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com/watch?v=dD_cwgxkGA4