Räumfahrzeug fährt in Schwabinger Bach

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitagmorgen um kurz vor 7 Uhr ein Räumfahrzeug in den Schwabinger Bach gefahren. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, habe der Fahrer sein Gefährt nicht mehr bremsen können, als er beim Schneeräumen im Englischen Garten hinter der Veterinärklinik unterwegs war. Er sei daraufhin vom Weg abgekommen und in den Bach gerutscht.

Der Mann blieb unverletzt und konnte sich selbständig ans Ufer begeben. Die Bergung des Räumfahrzeugs erwies sich als komplizierter: Dafür benötigte die Feuerwehr einen Rüstwagen samt Seilwinde und sogar noch einen Ladekran zum Anheben.