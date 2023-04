Für zwei Kinder hat es sich nicht gelohnt, dass sie am Mittwoch voriger Woche in der Nähe des Harras einen Zwölfjährigen ausgeraubt haben: Zum einen erbeuteten sie nur zwei Euro, zum anderen wurden sie am Dienstagnachmittag festgenommen, als sie sich erneut an dem belebten Verkehrsknotenpunkt in Sendling herumtrieben. Ein Polizist erkannte die Verdächtigen, sie sind zwölf und 14 Jahre alt und wurden nach der Sachbearbeitung ihren Eltern übergeben. Aufgrund der Täterbeschreibung hatte ein Bürger die Polizei darauf hingewiesen, dass sich die Verdächtigen regelmäßig am Harras aufhielten.