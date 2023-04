Seine Handydaten verrieten ihn, seine DNA hatte die Polizei schon von früheren Fällen, sein E-Scooter geriet in eine Polizeikontrolle: Ein von der Polizei gefasster Supermarkträuber hatte mit seinem kriminellen Tun wenig Glück. Jetzt sitzt der polizeibekannte Münchner in Untersuchungshaft. Bei einem laut Polizei "schlagartigen Zugriff" konnten Spezialeinsatzkräfte den 34-Jährigen am Dienstag in seiner Wohnung festnehmen.

Auf sein Konto gehen nach Überzeugung der Ermittler vom Kriminalkommissariat 21 zwei Überfälle auf Lebensmittelmärkte Ende vergangenen Jahres in Ramersdorf und Neuperlach. Am 21. November hatte ein damals noch unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in Ramersdorf betreten, sich zunächst an der Kasse angestellt und Waren auf das Band gelegt. Als er dran war, bedrohte er unvermittelt das Kassenpersonal mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro übergeben worden waren, flüchtete der unbekannte Täter aus dem Geschäft.

Am 16. Dezember hatte ein Mann einen Supermarkt in Neuperlach überfallen - wieder nach dem gleichen Muster: Im Bereich der Kasse legte er zunächst Waren auf das Band. Als die Kassiererin die eingescannte Ware abkassieren wollte und sich die Kassenschublade öffnete, zeigte der Täter eine Schusswaffe vor. Er forderte die Kassiererin auf, den Inhalt des Kasseneinschubs auf den Tresen zu legen. Schließlich entnahm er selbständig das Bargeld im Wert von mehr als tausend Euro und flüchtete.

Die Ermittler stellten fest, dass beide Male dasselbe Handy in der entsprechenden Funkzelle eingeloggt war. Außerdem war der Täter bei einem Überfall mit einem E-Scooter getürmt und hatte DNA-Spuren zurückgelassen. So kam eins zum anderen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei eine Softairpistole.