10. März 2019, 18:47 Uhr Rätselhafter Kriminalfall Polizei fahndet nach Rollstuhl-Trickdieb

Falsche Polizisten kennt man leider, falsche Handwerker oder Altenpfleger auch. Aber falsche Rollstuhlfahrer? So ein Fall beschäftigt derzeit die Münchner Polizei. Doch je mehr sie über das weiß, was sich am Freitagnachmittag in einem leer stehenden Gebäude an der Leopoldstraße zutrug, desto mysteriöser wird die Sache. Der angebliche Rollstuhlfahrer nämlich verschwand - ohne seine Fortbewegungshilfe, dafür aber blitzschnell. Und mit ihm knapp 30 000 Euro. Rätselhaft ist auch, warum ein 31 Jahre alter selbständiger Kaufmann und sein Freund sich überhaupt in dem leeren Haus mit Rollstuhlfahrer "Alex" trafen. Um ein nicht näher definiertes Geschäft mit "Restposten" soll es gegangen sein. Die freilich waren gleich ein paar Zehntausend Euro wert, die man praktischerweise bar dabei hatte. "Alex" nahm das Geld, angeblich um zu prüfen, ob es echt sei. Plötzlich sprang er auf, rannte mit der Beute davon und stieg in einen wartenden Audi. Dessen Fahrer brauste los, doch ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert. Auto und Fahrer, einen 54-jährigen Münchner, fand die Polizei schnell. 5000 Euro hatte der Mann bei sich. Doch "Alex"? Nein, zu einem Mann dieses Namens könne er nichts sagen, behauptete der 54-Jährige. Jetzt fahnden Kriminalpolizisten vom Kommissariat 65 nach dem Trickdieb und dem Hauptteil der Beute. Wie "Alex" plötzlich so fix auf den Beinen sein konnte, ist dabei nicht die wichtigste von vielen offenen Fragen.