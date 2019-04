Mit einer Radsternfahrt durch München demonstrieren Tausende am Sonntag für bessere Bedingungen für Fahrradfahrer in der Stadt. Das ist auch das Ziel eines Bürgerbegehrens, für das im Moment Unterschriften gesammelt werden. Bei der Radsternfahrt ging es am Mittag zunächst vom Schloß Nymphenburg, von der Studentenstadt, vom Ostbahnhof und vom Westpark Richtung Königsplatz.