Das Mobilitätsreferat empfiehlt Routen vom Altstadtring ins Umland. Nur die rein innerstädtische Trasse scheitert an den nötigen Standards.

Von Ellen Draxel

Morgens das Fahrrad aus dem Keller holen und mit sportlicher Geschwindigkeit zur Arbeit radeln? Ohne dabei auf bremsende Ampeln, querende Fußgänger und einparkende Autos Rücksicht nehmen zu müssen? In München soll das in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden. Auf fünf Trassen, die die Stadt mit dem Umland verbinden, plant das städtische Mobilitätsreferat gemeinsam mit den Landkreisen Radschnellwege. In Machbarkeitsstudien wurde die Realisierbarkeit dieser Strecken geprüft, nun liegen die Ergebnisse vor. Die vom Mobilitätsreferat empfohlenen Routen führen vom Altstadtring nach Markt Schwaben, Dachau, Starnberg, Oberhaching und Fürstenfeldbruck.