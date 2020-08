Nach dem Hochwasser Anfang August repariert das Baureferat in den kommenden zwei Wochen die Schäden an den Wegen entlang der Isar. Das Wasser hat an verschiedenen Uferabschnitten zudem Kies abgetragen, diese müssen jetzt aufgefüllt werden, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Für Radfahrer und Fußgänger kann das in den kommenden Tagen bedeuten: Immer wieder werden einzelne Wegabschnitte für die Arbeiten gesperrt werden müssen, sie müssen dann über parallel verlaufende Wege ausweichen. Die Ausbesserungsarbeiten finden an verschiedenen Stellen zwischen Großhesseloher Wehr und Reichenbachbrücke statt.