Der jetzt neu als "Störung" eingestufte Vorfall mit radioaktivem C-14 am Forschungsreaktor FRM II in Garching beschäftigt den Landtag. Die Grünen wollen wissen, welche Erkenntnisse zu der höheren Einstufung führten und wer dies veranlasst habe, erklärte die Abgeordnete Rosi Steinberger, Vorsitzende des Umweltausschusses. Im Januar hatte der Reaktorbetreiber den C-14-Austritt in der Skala für sicherheitsrelevante Ereignisse hochgestuft und auf der internationalen Bewertungsskala INES als Stufe 1 und damit als Störung eingeordnet - acht Monate nach dem Vorfall. Steinberger machte deutlich, dass dies "der einzige INES-1-Vorfall und damit das schwerwiegendste Ereignis in einem deutschen Forschungsreaktor in den vergangenen 20 Jahren war", dies müsse man "dringend näher untersuchen". Laut Axel Pichlmaier, dem Technischen Direktor des FRM II, war die neue Einstufung "nach intensiver Diskussion mit internen und externen Stellen" erfolgt. Steinberger fragt, warum es für die Einstufung "externe Stellen" gebraucht habe, welche dies seien und welche Rolle sie gespielt hätten. Die Emission war durch einen Bedienfehler ausgelöst worden, der festgelegte Jahresgrenzwert wurde um etwa 15 Prozent überschritten. Gefahr für Menschen bestand laut Betreiber und Behörden nicht.