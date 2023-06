Von Thomas Becker

Am Schluss kommt es doch noch zum Unvermeidlichen: zur Dankesrede des Jubilars. Was haben seine Vorredner nicht schon gefrotzelt und gewitzelt, nach dem Motto: "Ihr könnt schon mal Jahresurlaub einreichen - der Schorsch hält ne Rede..." Sogar Snickers wurden im Saal verteilt, nur weil die in den 90ern mit dem passenden Werbeslogan vertickt wurden: "Wenn's mal wieder länger dauert..." Man macht es sich also in den Stühlen des GOP-Theaters so bequem wie möglich, in Erwartung eines längeren Wortbeitrags. Und was sagt dann dieser Mensch: "Ihr habt geschafft, was noch niemand geschafft hat: Ich bin sprachlos."