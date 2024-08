Verkehr in München:Der Wahnsinn zwischen Radweg und Straße

Glosse von Christian Mayer

Es gibt Tage im August, an denen die Münchner ziemlich neben der Spur sind, und Schuld an dem Wahnsinn ist nicht allein die Hitze. Es sind vor allem Autofahrer, die sich dann gerne in Flüchen und Verwünschungen ergehen – im vollklimatisierten Wagen vor oder neben einem sitzen eh nur Vollidioten, die einen daran hindern, möglichst rasch an den Starnberger See zu kommen. Seit einiger Zeit hat der Wahnsinn aber auch die Fahrradfahrer erfasst, eine früher eher friedliche Spezies, die heute abgehetzter und ungehaltener denn je daherkommt. Man kann das ganz gut einschätzen, schließlich ist man selbst aktiver Teil des Getriebes.