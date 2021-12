Zwei Unfälle zwischen Radfahrern und Autofahrern hat es am Mittwoch im Münchner Osten gegeben. In Trudering missachtete eine zwölfjährige Radlerin gegen 7.40 Uhr nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Kreuzung Himalaja- und Hans-Pfann-Straße die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin, es kam zur Kollision. In Neuperlach stieß gegen gegen 17.15 Uhr ein 15-Jähriger Fahrradfahrer am Karl-Marx-Ring mit einem Pkw zusammen, dessen Fahrer flüchtete. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt.