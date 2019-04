24. April 2019, 17:27 Uhr Verkehr Wie München Radfahrer allein lässt

Immer mehr Menschen nutzen ein unschlagbar praktisches und umweltfreundliches Verkehrsmittel: das Fahrrad. Wieso macht die Politik ihnen das Leben schwer?

Von Sebastian Herrmann

Um kurz vor neun gehen sich im Münchner Osten alle auf die Nerven. In der Baumkirchner Straße stehen die Autos. Stoßstange an Stoßstange. Gereizte Pendler. Sie haben ihre Laune schon auf der Wasserburger Landstraße verloren, einer der Hauptstressachsen, über die Arbeitskräfte nach München eingespeist werden. Neben der Fahrbahn steht ein Lastwagen der Stadtverwaltung. Aus dem orangefarbenen Aufbau ragt ein Schlauch, dessen Ende zwei Männer in Arbeitsmontur in einen Gulli versenkt haben. Vielen Dank an die Stadt München für das tolle ...