An der Isar geht es schnell und idyllisch voran.

Das geplante Netz an Radschnellwegen kommt in München nur mühsam vom Fleck. Und doch gibt es sie schon - die Strecken, auf denen man zügig, ampel-reduziert oder idyllisch vorankommen kann. SZ-Redakteure haben sie erradelt.

Von SZ-Autoren

Spricht man über die Mobilität in der Großstadt, sehen viele Experten eine wichtige Antwort im Ausbau von Radschnellwegen. In München kommt das ambitionierte Programm allerdings nicht so recht vom Fleck. Allein, es gibt schon jetzt Routen, auf denen sich mit dem Zweirad rasant vorwärtskommen lässt, SZ-Redakteure haben sie erradelt.