Bisher hat der Stadtrat 43 Projekte zur Umsetzung des Radentscheids beschlossen, auch zu Lasten von Parkplätzen. Nun hat der Mobilitätsausschuss das fünfte Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht: In 14 Straßen soll die Situation für Radler sicherer werden. Unter anderem sollen in der Nymphenburger Straße zwischen Landshuter Allee und Stiglmaierplatz breitere Radwege entstehen. Derzeit gibt es in diesem Abschnitt noch rund 370 Parkplätze. Wie viele davon wegfallen werden, ist noch offen. Breitere Radtrassen soll es unter anderem auch in der Schäftlarnstraße zwischen Brudermühl- und Tierparkstraße und in der Schlierseestraße zwischen Werinher- und Schwanseestraße geben. CSU und Freie Wähler stimmten gegen den Beschluss.