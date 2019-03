28. März 2019, 11:35 Uhr Verkehr Darum geht es beim Münchner Radentscheid

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens Radentscheid wollen die Situation für Fahrradfahrer in München verbessern.

Ein zweites Bürgerbegehren widmet sich einem konkretem Projekt: dem Altstadt-Radlring.

Die Unterschriftensammlung für die beiden Begehren läuft seit Donnerstag. Nun haben die Initiatoren die Inhalte und die genaue Fragestellung vorgestellt.

Damit es zu einem oder zwei Bürgerentscheiden kommt, müssen jeweils 33 000 gültige Unterschriften gesammelt werden.

Von Andreas Schubert

Fahrrad fahren soll in München sicherer und komfortabler werden. Das wollen die Initiatoren des Radbegehrens nun per Bürgerentscheid durchsetzen. Mit einem zweiten Bürgerbegehren, das gleichzeitig zur Abstimmung kommen soll, streben sie ein ganz konkretes Projekt an: den Altstadt-Radlring.

Die Unterschriftensammlung für die beiden Begehren läuft. Am Donnerstag hat das "Bündnis Radentscheid" die Inhalte und die Fragestellung der Bürgerbegehren vorgestellt. Die Vorbereitungen haben monatelang gedauert, nicht zuletzt, weil die Fragestellung juristisch wasserdicht formuliert werden sollte. Denn zum Beispiel in Stuttgart, wo bei einem ähnlichen Bürgerbegehren genug Unterschriften zusammengekommen waren, erwiesen sich einzelne Punkte als rechtlich nicht zulässig. Deshalb hat das Münchner Bündnis seine Fragestellung sogar gleich zweimal juristisch prüfen lassen. Vier Ziele sind es beim Bürgerbegehren Radentscheid, für die die Münchnerinnen und Münchner unterschreiben können: die Qualität von Radwegen, ein durchgängiges Netz an sogenannten Rad-Vorrangrouten, die Umgestaltung von Kreuzungen und Einmündungen und mehr Radlparkplätze.

Punkt eins fordert an Straßen, an denen viele Autos unterwegs sind, oder schneller als Tempo 30 gefahren werden darf, baulich geschützte Radwege mit einer Mindestbreite von 2,30 Metern pro Fahrtrichtung zuzüglich seitlicher Sicherheitsabstände. Die Radwege sollen möglichst das ganze Jahr befahrbar sein und so gestaltet werden, dass dort keine Autos mehr illegal darauf fahren und erst recht nicht parken können. Wie so eine Absperrung dann aussehen könnte, bliebe der Stadt überlassen.

Auf jeden Fall wünscht sich das Bündnis farblich deutlich erkennbare Radwege. Auch wo genau die Rad-Vorrangrouten verlaufen sollen, muss dann letztlich die Stadt entscheiden. Entstehen sollen nach Willen der Initiatoren zusammenhängende Radwege, die durch möglichst wenige Stopps zügige Fahrzeiten ermöglichen sollen. Auch hier ist die Frage des Wie absichtlich offen gelassen, es ist nur beschrieben, was diese Routen leisten sollen. Unter anderem sollen sie die Stadtbezirke und wichtige Orte des öffentlichen Lebens, wie Hochschulen, Fernbahnhöfe und Kultureinrichtungen verbinden.

Nur besondere Routen auszuweisen aber reicht den Radbefürwortern nicht aus. Sie fordern auch Umbauten, besonders an Kreuzungen und Einmündungen. Da es dort immer wieder zu Unfällen kommt, weil Radfahrer übersehen werden, soll die Stadt diese Gefahrenstellen so verändern, dass freie Sicht für und auf den Radverkehr herrscht und gleichzeitig Autos und Lastwagen nur möglichst langsam abbiegen können. An Ampeln wollen die Initiatoren die Möglichkeit schaffen, dass es eigene Lichtzeichen für Radfahrer mit Gelbphase geben kann und ausreichend große Radaufstellflächen.

Im Wortlaut Bürgerbegehren Radentscheid: "Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt München • die untenstehend ausformulierten vier Ziele für einen attraktiven, leistungsfähigen und sicheren Radverkehr kontinuierlich und verkehrspolitisch vorrangig verfolgt, • indem sie diese entweder durch geeignete Maßnahmen bis zum Jahr 2025 weitestgehend umsetzt oder bei Maßnahmen, die einer Plangenehmigung oder Planfeststellung bedürfen, bis zum Jahr 2025 die Antragsunterlagen ausarbeitet und einreicht, • wobei diese Maßnahmen prioritär durch Umwidmung von Flächen für Kfz-Fahrspuren oder Kfz-Parkplätze und gegebenenfalls auch zu Lasten der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs umgesetzt werden sollen, in der Regel jedoch nicht auf Kosten der Flächen für den Fußverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr und des Stadtgrüns?" Bürgerbegehren Altstadtring: "Sind Sie dafür, dass die Landeshauptstadt München unverzüglich einen sicheren, eigenständigen und durchgängigen Altstadt-Radlring einrichtet, der entlang des Straßenzuges: Karlsplatz (Stachus), Lenbachplatz, Maximiliansplatz, Brienner Straße, Odeonsplatz, Ludwigstraße, Von-der-Tann-Straße, Franz-Josef-Strauß-Ring, Karl-Scharnagl-Ring, Thomas-Wimmer-Ring, Isartorplatz, Frauenstraße, Blumenstraße, Sendlinger-Tor-Platz und Sonnenstraße geführt wird und aus Radwegen mit einer nutzbaren Mindestbreite von 2,30 Meter und einer Regelbreite von 2,80 Meter pro Fahrtrichtung zuzüglich seitlicher Sicherheitsabstände besteht, die baulich so gestaltet sind, dass unzulässiges Befahren und Halten durch Kraftfahrzeuge unterbleibt und von Menschen allen Alters mit wenig Zeitverlust befahren werden können?"

Ein weiteres großes Problem, das die Initiatoren endlich beseitigen wollen, ist der Mangel an sicheren Fahrradstellplätzen, an denen Räder stabil angeschlossen werden können. Diese sollten zeitgemäß auch Platz für Lastenräder und Kinderanhänger bieten. Gerade an Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs sollten überdachte Parkplätze stehen, an denen es - so die Vision der Initiatoren - auch Angebote wie Reparatur- und Lademöglichkeiten sowie Gepäckaufbewahrung gibt.

Die Abstimmung über den Altstadt-Radlring muss separat erfolgen, da hier das sogenannte Koppelungsverbot greift. Das bayerische Kommunalrecht verbietet es nämlich, unterschiedliche Angelegenheiten in einem Bürgerbegehren zusammenzufassen. Die Idee für den Radlring hat der Fahrradklub ADFC schon im Februar vorgestellt, auch die Grünen setzen sich dafür ein. Auf dem Ring sollen die Radwege mindestens 2,30 Meter breit sein, in der Regel aber 2,80 Meter. Die Landeshauptstadt München unternimmt auch hier aus Sicht des Bündnisses zu wenig für die Sicherheit und die Förderung des Radverkehrs. Die heutigen Radwege entlang des Altstadtrings seien weder sicher noch komfortabel nutzbar und größtenteils zu schmal. An der Blumenstraße, der Brienner Straße und Frauenstraße fehlen sie teilweise sogar ganz.

Das Bündnis Radbegehren haben der ADFC, die Grünen, der Bund Naturschutz, die Linke, die ÖDP und die Umweltorganisation Green City angestoßen. Inzwischen sind rund 40 weitere Organisationen als Bündnispartner aktiv. Andreas Groh, Münchner Vorsitzender des ADFC hält das Begehren deshalb für notwendig, "weil die Politik nur groß redet, aber entscheidende Fragen nicht angeht". Es gehe um einen Flächenverteilung zugunsten des Rades. Dies wird zwar auch im Stadtrat angegangen, nach Ansicht Grohs allerdings zu langsam.

Damit es zu einem oder zwei Bürgerentscheiden kommt, müssen jeweils gültige 33 000 Unterschriften gesammelt werden. Beim Bürgerentscheid müssten dann mindestens 100 000 Münchner dafür stimmen.

Dass sie genug Unterschriften bis zum Sommer sammeln, dessen sind sich die Aktivisten sicher. Allein bei der geplanten Radsternfahrt am 7. April könnten einige Tausend zusammenkommen. Bei der Demo treffen sich um 12.30 Uhr die Teilnehmer an vier Standorten: Vorplatz Schloss Nymphenburg, Studentenstadt (Ecke Grasmeier-/Christoph-Probst-Straße), am Ostbahnhof (Friedenstraße/Grafinger Straße) und am Westpark (Parkplatz Westendstraße).