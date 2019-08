20. August 2019, 19:02 Uhr Radeln für Europa Mit dem Fahrrad in den Iran

"Ich werde in Südosteuropa und auf dem Balkan sofort als Deutscher erkannt", sagt Peter Harnisch. Am Freitag radelt er wieder los. Sein Ziel? Iran.

Alle zwei Jahre fährt Peter Harnisch mit dem Fahrrad von München aus Tausende Kilometer in den Südosten. Er war bereits in der Türkei und in Armenien. Nun will er nach Iran. Die Motivation für seine Fahrten? Völkerverständigung.

Interview von Gerhard Fischer

Einmal, es war in der Westtürkei, ist ihm ein Bauer entgegen gelaufen; der Mann rief "Germania" und hatte einen Apfel in der Hand. "Es war ein Zeichen der Zuwendung", sagt Peter Harnisch, "ich habe nie einen Apfel mit größerem Genuss gegessen." Harnisch, 60, fährt seit Jahren mit dem Rad nach Südosteuropa, in die Türkei, die Ukraine und nach Armenien, er erreichte schon Odessa und Eriwan. Am Freitag, 23. August, bricht er zu seiner bisher längsten Radreise auf, nach Iran. ...