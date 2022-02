Oud-Virtuose Rabih Abou-Khalil in der Unterfahrt.

Der im Libanon geborene, inzwischen in Südfrankreich lebende Rabih Abou-Khalil hat lange im Münchner Umland gewohnt. In dieser Zeit hat er sein bis dahin den meisten unbekanntes Instrument, die arabische Knickhalslaute, also Oud, bekannt gemacht. Mit seinem facettenreichen Crossover aus Jazz, klassischer, mediterraner und arabischer Musik erzielte er sagenhafte Plattenverkäufe. So wurde er mit seinen auch in der Gestaltung außergewöhnlichen Alben zu einem wichtigen Träger des Münchner Labels Enja. Zu den Feierlichkeiten ("enja legacy") anlässlich dessen 50-jährigen Bestehens gehört nun auch Abou-Khalils Auftritt in der Unterfahrt. Im Trio mit dem Geiger Mateusz Smoczynski und dem Schlagzeuger Jarrod Cagwin stellt er sein aktuelles Werk "The Flood And The Fate of The Fish" vor. Es strotzt nicht nur erneut voller hochintelligenter Kompositionen, die Kopf und Bauch gleichermaßen ansprechen. Schon der Titel verrät einiges über den Humor Abou-Khalils, der in vielen seiner musikalischen Erzählungen steckt und der ihn als Conférencier seiner Konzerte auszeichnet.

Rabih Abou-Khalil, Sa., 5. Feb., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94