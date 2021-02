Detailansicht öffnen Ernten viel Kritik dafür, dass sie ein Demonstrationsrecht bis nach der Ausgangssperre durchgesetzt haben: "Querdenker" in München. (Foto: Matthias Balk/dpa)

"Gericht erlaubt ,Querdenker'-Demo" vom 1. Februar sowie "Kritik an später ,Querdenker'-Demo" und Kommentar "Souveräne Entscheidung", beides vom 26. Januar:

Privileg für Widerspenstige

Es ist aus rechtlicher Sicht nichts einzuwenden, wenn Quer-"Denker" tagsüber gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstrieren. Dann gilt nur eine Kontaktbeschränkung, die Ausnahmen zulässt - etwa für Versammlungen. Ab 21 Uhr allerdings gilt eine Ausgangssperre, die nur ausnahmsweise im Falle eines triftigen Grundes das Verlassen der Wohnung gestattet. Warum für die Versammlung der Quer-"Denker" am Sonntagabend ein triftiger Grund vorgelegen haben soll, ist schwer nachzuvollziehen. Immerhin rechtfertigen sich die Corona- Maßnahmen mit dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bürger. Sicherlich, die Versammlungsfreiheit hat überragende Bedeutung. Aber das Leben ist - abgesehen von der Menschenwürde - der höchste Wert überhaupt. Die überragende Bedeutung der Versammlungsfreiheit rechtfertigt es nicht, sich über Grundrechtseinschränkungen als lebensrettende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hinwegzusetzen.

Als Bürger frage ich mich daher, wieso ich bei der zur selben Zeit gültigen Ausgangsbeschränkung und der Ausgangssperre ab 21 Uhr bei einem Verstoß mit einem Regelbußgeld von 250 oder 500 Euro belegt werde, während sich die Bürger mit dem Status Quer-"Denker" frei bewegen dürfen, weil es "rechtens" ist.

Die Anordnung des Kreisverwaltungsreferats, nach der die Demonstration bis 20 Uhr möglich gewesen wäre, hätte jedem Versammlungsteilnehmer und interessierten Zuhörer die Möglichkeit gegeben, Beiträge zur öffentlichen Meinungsbildung auszutauschen und dennoch bis 21 Uhr wieder zu Hause zu sein. Die Quer-"Denker" hätten also tagsüber ohne Probleme ihre Ansichten verbreiten können. Bei der Sonntagabendveranstaltung drängt sich aber der Gedanke auf, dass diejenigen privilegiert werden, die möglichst widerspenstig sind und besonders (ver)quer denken. Positiv ist allerdings zu Gunsten der Quer-"Denker" zu werten, dass sie eine Demonstrationszeit durchgesetzt haben, zu der infolge der Ausgangssperre ohnehin kaum jemand mehr zuhören oder zusehen konnte. Dr. Joachim Bender, München

Unverständliche Abwägung

Politiker werden für Tote in der Pandemie verantwortlich gemacht (Hermann Otto Solms), Tausende von Existenzen sind bedroht, aber die "Querdenker" dürfen in München in der allgemeinen Sperrzeit von 21 bis 22 Uhr gegen Corona-Verordnungen demonstrieren und sich dabei gegenseitig und danach auch andere anstecken. Heiliges Demonstrationsrecht! Wer soll das noch verstehen? Renate Reimann, München

Gericht schützt die Falschen

Ich habe mich in einem Brief an die Präsidentin des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, Andrea Breit, über die Genehmigung der "Querdenker"-Demonstration von Sonntagnacht beschwert. Die Erfahrungen haben gezeigt, und das kann den Mitarbeitern des Gerichts nicht entgangen sein, dass Radikale unterschiedlicher Couleur, vom Reichsbürger über den Rechtsradikalen, den Antisemiten, bis zum Hooligan sich in der "Querdenker"-Gruppe zusammenfinden.

Mundschutz, Abstandsregeln, nächtliche Ausgangssperre und ähnliches werden nicht eingehalten. Mit dem Einfordern ihrer Rechte auf Selbstbestimmung beschädigen diese sogenannten Querdenker die Rechte unzähliger Bürger - und auch mein Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit. Denn indem sie sich an keinerlei Regeln halten, leisten sie dem Pandemiewachstum Vorschub.

Brigitte Krieg, Augsburg