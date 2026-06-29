Die abrasierten Haare am Boden, die Billie-Eilish-Songs , der Geruch des neu eröffneten Ladens. Matteo kann sich noch an alle Details erinnern, als er sich im Juli vor zwei Jahren die Haare zu einem Buzzcut abrasieren ließ . Für ihn ging es in diesem Moment um weit mehr als nur Haare. Denn Matteo ist ein Trans-Mann und hat den größten Teil seines Lebens in einem weiblichen Körper gelebt . Weil das Thema sehr sensibel ist, wurde sein Name geändert. „Mir war es wichtig, zu einer queeren Person zu gehen, weil es um mehr als nur einen Style geht“, sagt Matteo. Daher gehörte Matteo zu den ersten Kundinnen und Kunden, die in das damals neu eröffnete „ Queer Studio Munich“ von Alex Al Zaabi, 27, kamen. Es ist der erste und bislang auch einzige dezidiert queere Friseursalon Münchens.

Je mehr Trans-Personen zu Alex Al Zaabi kamen, desto mehr Sinn hat die Dienstleistung „Gender Affirming Haircuts“ für ihn ergeben. Grundsätzlich ist bei ihm jeder Haarschnitt gender-affirmativ. Diese besondere Dienstleistung ist allerdings speziell für jene Menschen, die noch gar keine Ahnung haben, was sie möchten. Dazu gehört auch eine Atmosphäre, die Ruhe und Sicherheit schafft. Daher gibt es im Friseurstudio von Alex Al Zaabi auch nur einen Stuhl und viele Fidget-Toys – also bunte Knete, Würfel und Anti-Stress-Bälle.

Alex Al Zaabi ist selbst nicht-binär und kam als Jugendlicher von Litauen nach Deutschland. Er wollte unbedingt einen Ausbildungsplatz finden – anfangs erfolglos. „Irgendwann bin ich zu einem Hotspot-Friseur in Landshut gegangen und habe mich ganz klassisch mit Bewerbungsmappe und einem breiten Lächeln vorgestellt“, erzählt er. Am selben Tag unterschrieb Alex Al Zaabi den Vertrag. Schon früh merkte er, dass Friseurinnen und Friseure in der Gesellschaft nicht sonderlich angesehen sind, bekam abwertende Sprüche zu hören und schämte sich anfangs, Friseur-Azubi zu sein.

Doch als Alex Al Zaabi begann, sich als Anlaufstelle für queere Kundschaft zu etablieren, wich die Scham. „Ich wollte schon immer bunte Haare machen, aber wurde sehr viel von meinem Arbeitgeber eingeschränkt.“ Doch queere Haare sind weit mehr als knallige Farben, auch Undercuts, Vokuhila-Frisuren oder ein Buzzcut können queer gelesen werden. Der Wunsch nach einem Safe-Space nicht nur für die Kundschaft, sondern auch für sich selbst wuchs bei Alex Al Zaabi stetig an. 2024 stieß er in Haidhausen auf eine kleine Ladenfläche und renovierte diese binnen einer Woche. „Für mich war von Anfang an ganz klar, es wird ein queeres Studio. Punkt.“

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Auf der Plattform „Translist“, die eine Liste von Anlaufstellen jeglicher Art für queere Personen auf Community-Basis ist, findet man genau drei Friseurstudios in München. Dabei gab es 2018 laut dem statistischen Amt der Landeshauptstadt München 1 485 Friseurbetriebe in München.

Geht man auf den Instagram-Account von Alex Al Zaabi, so findet man dort lilafarbene Highlights, buntes Peekaboo-Haar und komplette Regenbogen-Schöpfe. Besonders im Juni, also im Pride Month, hat er besonders viele Termine. „Juni ist für mich wie ein zweites Weihnachten“, sagt er. Bunte Farben können ein Indiz für Queerness sein, doch auch gewisse Haarschnitte und Stylings können eine queere Identität untermalen. Für queere Menschen sind Haare oftmals nicht bloß Haare, sondern ein erster Schritt hin zur Expression der eigenen Identität. „Mein Umfeld hat mich nicht nur wegen meiner neuen Optik anders wahrgenommen, sondern ich habe mich dadurch auch anders verhalten“, sagt auch Matteo.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass queere Menschen schon immer bestimmte Kleidung oder Accessoires getragen haben, um sich nonverbal untereinander sichtbar zu machen. In den 1950er- und 1960er-Jahren trugen etwa viele schwule Männer einen Ring am kleinen Finger, während lesbische Frauen einen Ring am Daumen trugen, um sich als queer zu erkennen zu geben. In den Achtzigerjahren wurde etwa der Vokuhila zu einem klassisch queeren Symbol in Teilen der lesbischen Szene.

Es gibt nicht den einen bestimmten queeren Haarschnitt, allerdings existieren bestimmte queere Codes, die durch Haare vermittelt werden können. Oftmals stehen queere Haarschnitte für Subversion und Rebellion, denn queere Menschen passen ohnehin nicht in ein heteronormatives Weltbild. Queere Personen spielen daher häufig mit Schönheitsidealen und widersetzen sich geschlechtlicher Konformität.

Für Matteo war der Weg zum Queer Studio München eine gute Entscheidung. Die Debatte um Schutzräume reicht über Salons hinaus: Führen extra geschaffene Räume für queere Personen tatsächlich zu mehr Akzeptanz und einer diverseren Gesellschaft? Oder tragen sie doch eher zu voneinander abgetrennten Öffentlichkeiten mit harten Grenzen bei? Braucht es im Jahr 2026 wirklich noch extra queere Bars, Partys oder den CSD?

Queere Menschen sind einem erhöhten Sicherheitsrisiko ausgesetzt, das Bundeskriminalamt (BKA) spricht von einem „besorgniserregenden Anstieg queerfeindlicher Straftaten“ in den vergangenen Jahren. Nach Angaben der LGBTIQ-Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt „Strong!“ wurden 2024 in der Stadt München 121 queerfeindliche Vorfälle registriert, dazu kommen 61 Fälle von Diskriminierung im Internet.

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Eine Studie der Europäischen Agentur für Grundrechte aus dem Jahr 2020 lässt auf eine große Dunkelziffer schließen. Die Fachstelle „Strong!“ spricht von einem gesamtgesellschaftlichen Problem, das Großstädten wie München allerdings noch präsenter sei, da queere Menschen dort sichtbarer sind. Von einem gesamtgesellschaftlichen Problem schreibt auch Alina Neuper, vormals Mitglied des Queer-Referats der Studierendenvertretung der Ludwig-Maximilian-Universität München in dem Münchner Studierendenmagazin philtrat. Beispielsweise beim Feiern sei das Ziel, eine Atmosphäre zu schaffen, in der alle sich wohlfühlen. „Solange es aber noch Diskriminierung gegen LGBTQIA+ Personen gibt, müssen queere Schutzräume bestehen bleiben“, schreibt Neuper.

Ein explizit queerer Friseursalon kann ebenfalls ein Schutzraum sein. „Haare sind so sensibel und das Erste, was die Menschen verändern, wenn sie eine Veränderung brauchen“, sagt Alex Al Zaabi. Auch in herkömmlichen Friseursalons arbeiten queere Menschen, die auf die besonderen Bedürfnisse von queeren Menschen eingehen können. „Aber besonders die Erfahrung mit Trans-Personen fehlt in den heteronormativen Friseursalons“, sagt er. Auch Matteo betont, dass unterschiedliche Personengruppen unterschiedliche Bedürfnisse haben – auch beim Thema Haare. „Eine queere Identität entspricht nicht einer Hetero-Identität. Ich könnte ja genau so gut sagen: Warum braucht man eigene Barbershops?“

Bei einem Haarschnitt geht es besonders bei queeren Personen sehr viel um Selbstermächtigung. Alex Al Zaabi zeigt daher seinen Kundinnen und Kunden, wie sie ihre Frisur selbst stylen können. „Wenn du ein Trans-Mann bist, weißt du nicht, wie du deinen Bart am besten schneidest“, erklärt Alex. „Aber dafür sind wir Friseure ja da.“

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