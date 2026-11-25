Für das Quatuor Arod ist das Prinzregententheater heiliger Boden. Vor ziemlich genau zehn Jahren haben die vier Franzosen hier das Finale des ARD-Musikwettbewerbs gewonnen und sich seitdem als eines der international meistgebuchten Streichquartette etabliert. Als Dank ans (leider nur halb gefüllte) Auditorium bringen sie eine besondere Zugabe mit: ein vom Bratscher Tanguy Parisot komponiertes Stück über Motive aus Dvořáks zwölftem Quartett, dem „Amerikanischen“, mit dem das Programm offiziell endet.