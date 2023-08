Der Biologe Herwig Stibor forscht an Süßwasser-Medusen. Warum breiten sie sich in Deutschland so aus? Und wie kann man sie für den Menschen nutzen? Ein Besuch in der Zuchtstation von Martinsried.

Von Sabine Buchwald

Quallenschwärme in bayerischen Gewässern. Diese Meldung geistert regelmäßig in den Sommerwochen durch die Medien. Bei Quallen denken viele an die Glibberdinger, die an Stränden in Italien oder Frankreich liegen. Und Australienreisende erinnern sich womöglich an die Badeverbotsschilder in Queensland, wo der Kontakt mit Seewespen, einer besonderen Quallenart, tödlich enden kann. Für Herwig Stibor sind Quallen zuallererst eine faszinierende Organismengruppe.