Besonders elegant sah das Mondlandefahrzeug der Apollo-11-Mission mit seinem plumpen Körper und den dürren Spinnenbeinen nicht unbedingt aus. Dennoch brachte der Lander die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 20. Juli 1969 sicher zur Mondoberfläche: Die USA hatten den Wettlauf zum Mond gewonnen. Ein Ereignis, das sich mit den berühmten Worten Armstrongs - "That's one small step for man, one giant leap for mankind", also dem kleinen Schritt für den Menschen und dem Riesensprung für die Menschheit - tief in das kulturelle Gedächtnis gegraben hat. Die Mission gilt auch als das erste globale Fernsehereignis, das rund 600 Millionen Menschen seinerzeit in aller Welt live mitverfolgten.