Es ist doch schön zu erleben, wenn ein Putsch erst einmal an der Technik scheitert. Dem für die Bühnentechnik zuständigen Computer im Metropoltheater scheint es zu warm zu sein, er mag nicht mehr, die Premiere wird nach wenigen Minuten abgebrochen. Aber gleich geht es von vorne los, und dann klappt es reibungslos. Und man erlebt „Putsch – Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie“, ein Stück von Alistair Beaton und Dietmar Jacobs, die beide viel Erfahrung mit TV-Satire haben. Das merkt man. Ihr Text ist weniger Literatur als Kabarett, subtil ist nichts, lustig einiges, vorhersehbar alles, und doch kann man daraus gutes Theater machen. Das liegt an Jochen Schölch, der hier Regie führt, das liegt vor allem an Michele Cuciuffo und Ina Meling, die hier mitspielen.