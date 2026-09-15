Die „Pussycat Dolls“ auf Comeback-Tour in der Olympiahalle München: Die aufreizende Tanz-Pop-Truppe will es 20 Jahre nach ihren großen Erfolgen noch einmal wissen.

„Wer hätte gedacht, dass mich das Singen so weit bringen würde? Aber ich beschwere mich nicht“, sang die dunkelhaarige Nicole Scherzinger, gerahmt von zwei blonden Kolleginnen.

„Ich wollte schon immer ein Superstar sein“, heißt es in „When I Grow Up“, jenem Song vom zweiten Album also, mit dem The Pussycat Dolls nach 17-jähriger Abstinenz ihr Reunite-Konzert in der gut besuchten Olympiahalle starteten. Immerhin lauschten ihnen dort am Montagabend 8500 überwiegend weibliche Fans, die sie davor warnten, dass sich der Wunsch nach Erfolg auch erfüllen könnte.