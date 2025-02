Von Michael Zirnstein

Es ist die Weltpremiere der neuen Show, mit der sie bald durch Trump-Amerika touren. Aber Pussy Riot machen keine Feier daraus, keine Punk-Party. Die russischen Aktivistinnen knüppeln die Menge in München mit einer Polit-Performance nieder. Gegen die verbalen Prügel-Parolen auf Russisch schützt man sich im Publikum mit verschränkten Armen und betretener Miene. Bilder auf der Leinwand zeigen Unerträgliches, mit jedem Bild von Krieg und Unterdrückung aber wächst die Gewissheit, dass die Wirklichkeit noch mörderischer ist als diese Schau hier im Haus der Kunst (in dessen Luftschutzkeller noch bis 9. April die Pussy-Riot-Ausstellung „Velvet Terrorism“ ausführlich erklärt, was einem der Abend um die Ohren haut). Man ringt um Atem, und teilweise mit den Tränen. „Revolution ist kein Bett aus Rosen“, skandiert das Trio einmal auf der Bühne.