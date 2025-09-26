Vor einigen Tagen hat ein Gericht in Moskau fünf Mitglieder des russischen Punk-Kollektivs Pussy Riot in Abwesenheit zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Man warf ihnen vor, die russische Armee zu verleumden und Falschinformationen über sie zu verbreiten. Als Beleg für die erhobenen Vorwürfe wurde unter anderem auf eine Performance in der Pinakothek der Moderne in München verwiesen, bei der eine der drei Frauen auf ein Porträt von Putin pinkelte.
Haftstrafe in Moskau„Pussy Riot“ melden sich nach Urteil zu Wort
Trotz der Verurteilungen zu langjährigen Haftstrafen lassen sich die Mitglieder von „Pussy Riot“ nicht zum Schweigen bringen. Sie werfen dem Regime in Moskau „Einschüchterung, Erpressung, Rache“ vor. „Aber das wird uns nicht brechen.“
Pussy Riot im Haus der Kunst München:„Was in Russland passiert, kann überall passieren"
Marija Aljochina und Taso Pletner von Pussy Riot stellen im Haus der Kunst in München ihre Ausstellung vor – eine hochemotionale und zugleich sehr kämpferische Lehrstunde in Zivilcourage.
