Trotz der Verurteilungen zu langjährigen Haftstrafen lassen sich die Mitglieder von „Pussy Riot“ nicht zum Schweigen bringen. Sie werfen dem Regime in Moskau „Einschüchterung, Erpressung, Rache“ vor. „Aber das wird uns nicht brechen.“

Von Evelyn Vogel

Vor einigen Tagen hat ein Gericht in Moskau fünf Mitglieder des russischen Punk-Kollektivs Pussy Riot in Abwesenheit zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Man warf ihnen vor, die russische Armee zu verleumden und Falschinformationen über sie zu verbreiten. Als Beleg für die erhobenen Vorwürfe wurde unter anderem auf eine Performance in der Pinakothek der Moderne in München verwiesen, bei der eine der drei Frauen auf ein Porträt von Putin pinkelte.