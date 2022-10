Michael Pietsch ist Schauspieler, Puppenspieler und Puppenbauer. Derzeit entstehen seine Arbeiten in seiner Werkstatt an den Kammerspielen.

Von Yvonne Poppek, München

Von dem Stück Holz kann Michael Pietsch so leicht nicht lassen. Er greift eines seiner Schnitzmesser und setzt es neben der Stelle an, die sich als Nase schon gut erkennen lässt. Eine Holzflocke nimmt er weg, rechts auch, ebenso oberhalb dessen, was einmal der Mund sein wird. Drei, vier kleine, schnelle Bewegungen sind das nur, schon schält sich die Nase deutlicher heraus. Es ist quasi eine Typveränderungen in wenigen Sekunden. Oder in zwanzig Minuten, wenn man so will. Da sah das Holzstück noch aus wie das grob geschwungenes Ende eines Geländerpfostens. Jetzt, nach zwanzig Minuten Bearbeitung, ist es schon ein abstrakter Figurenkopf mit starkem Hang zum Realismus. Fantastisch.

Eigentlich hätte Michael Pietsch an diesem Tag gar nichts zu schnitzen gehabt. Aber zu Demonstrationszwecken hat er sich dazu hinreißen lassen. Einmal dran an dem Stück, kommt er so ohne weiteres nicht weg. Es scheint da eine Sogkraft zu existieren. Sieht man Pietsch bei dieser so routinierten wie hingebungsvollen Arbeit zu, lässt sich erahnen, wie er all die wunderbaren Puppen fertigen konnte, die seit zwei Jahren auch in den Kammerspielen zu sehen sind. Am vergangenen Wochenende hatte seine jüngste Arbeit gerade den ersten öffentlichen Auftritt, die Kriegerin Yennenga in "Les statues rêvent aussi. Vision einer Rückkehr", eine Simultanaufführung zwischen Westafrika und München, die noch bis zum 27. Oktober zu sehen ist und dann wieder im Frühling.

Detailansicht öffnen Für eine Puppe braucht Pietsch "jenseits der 100 Stunden Arbeitszeit". Nicht eingerechnet sind dabei die Arbeitsstunden der Masken- und Kostümabteilung. (Foto: Stephan Rumpf)

Seine Puppenköpfe schnitzt Pietsch aus Lindenholz. Das sei weder zu weich, noch zu hart, buttrig irgendwie, sagt er. 80 Jahre wachse so ein Baum, bis er gefällt werde. "Ich mag den Gedanken, dass die Köpfe schon so lange in einem Baum drinstecken." Vermutlich ist es diese Haltung, die seine besondere Beziehung zum Holz erklärt. Er presst seinem Arbeitsmaterial nicht etwas ab, er holt etwas hervor.

Seit Barbara Mundel Intendantin an den Kammerspielen ist, sind dort auch Michael Pietsch und Jan-Christoph Gockel engagiert. Der erste ist Schauspieler, Puppenbauer und Puppenspieler, der zweite Regisseur. Ihre gemeinsamen Arbeiten haben einen starken Wiedererkennungswert und setzen einen der großen künstlerischen Akzente des Hauses. Es ist ein Theater, das in seinen Mitteln völlig ungebremst ist. Detailverliebtes, variables Bühnenbild, das stets Julia Kurzweg gestaltet. Live-Kamera, Bildübertragungen, Licht- und Soundeffekte sowieso, manchmal Comic. Dazu die Schauspielerinnen und Schauspieler, und immer die Puppen von Pietsch.

Detailansicht öffnen Michael Pietschs jüngste Arbeit ist die Kriegerin Yennenga in "Les statues rêvent aussi. Vision einer Rückkehr". (Foto: Armin Smailovic)

Wenn er auf der Bühne steht, ist er beides, Darsteller und Puppenspieler. In "Vision einer Rückkehr" sieht man ihn beispielsweise als Museumswärter - das Stück befasst sich mit kolonialer Raubkunst - später führt er die Fäden der kindsgroßen Kriegerin. Dazu steht er auf der Brücke, sechs Meter über dem Bühnenboden. Unten schlägt Yennenga die Augen auf und zu, streichelt mit der Hand über das Gesicht von Ida Faho, setzt sich in den Zuschauerraum. Kleine Gesten und Bewegungen sind das, trotz der Distanz zum Spielkreuz. Die großen gibt es natürlich auch, dann rauscht die Kriegerin an ihren Fäden quer über die ganze Bühne.

"Manchmal denke ich, ich mache immer noch das, was ich schon als Kind gemacht habe. Nämlich Theater spielen und schnitzen, mit derselben Freude", sagt Pietsch. Geboren im Mai 1984, ist er in einem kleinen Ort zwischen Kaiserslautern und Mainz aufgewachsen. Er glaubt, dass diese Ruhe dort ihn zum Schnitzen gebracht hat. Dazu kommt: "Mein Vater ist Förster." Im Alter von fünf habe er bereits angefangen. "Das war für mich wie Lego-Technik." Im Teenager-Alter entdeckte er die Bühne, er wurde Statist am Pfalztheater Kaiserslautern. Dort lernte er Jan-Christoph Gockel kennen. Mit 18 haben sie bereits ihre erste Revue entwickelt, erzählt Pietsch. Geprobt wurde im heimischen Wohnzimmer, geschreinert und geschnitzt nachts im Keller, gespielt dann im Pfalztheater. Schon damals wurde die Produktion groß, 70 Puppen, 30 Bühnenbilder, erzählt der 38-Jährige.

Detailansicht öffnen Michael Pietsch mit seiner Franz Josef Strauß-Figur. (Foto: Stephan Rumpf)

Nach dem Abitur machte Pietsch seine Schauspielausbildung in Leipzig, wurde dann am Theater Oldenburg engagiert, wo er wieder auf Gockel traf für eine Inszenierung von Brechts "Baal". Sie kombinierten Schauspiel und Puppenspiel auf der großen Bühne. "Da haben wir ganz viel erfunden, auf dessen Sockel heute vieles fußt", sagt Pietsch. Die Baal-Figuren hat er noch - wie alle seine geschätzt 300 mittlerweile -, kleine Puppen mit fahlen Gesichtern im Dreißigerjahre-Chic gepaart mit dem Ausdruck des Expressionismus. Die bewahrt er oberhalb seiner Werkstatt hinter der Therese-Giehse-Halle auf, seine Puppen zu der Kammerspiel-Produktion über Ernst Toller sind derzeit sogar im Stadtmuseum zu sehen.

Manche von den Puppen sind so groß wie ein Kleinkind, Franz Josef Strauß etwa, aus der togolesisch-deutschen Produktion "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten". Eingekleidet ist er von der Schneiderei der Kammerspiele, die Haare, echte übrigens, gestaltete die Maske. Das ist kein Einzelfall, alle Puppen der Kammerspiel-Produktionen statten die Abteilungen mit viel Hingabe zu Details aus. Dabei setzt Pietsch nicht immer auf realistische Darstellungen, manche überzeichnet er ins Groteske wie in "Eure Paläste sind leer", andere sind abstrakt belassen.

Detailansicht öffnen Seine Puppen lagern dicht gehängt in Schränken. Je nach Inszenierung variiert ihr Ausdruck stark. (Foto: Stephan Rumpf)

Einen Albatros zu einem Umweltstück hat er einmal komplett aus Plastikmüll gebaut, aufgesammelt auf Hawaii. Bei einer "Moby Dick"-Bearbeitung setzte er bei den grob belassenen Körpern Schweineknochen ein. Die Puppen sind der jeweiligen Produktion angepasst, sie tauchen nicht in anderen Stücken wieder auf. Mit einer Ausnahme: Bei der Alexander-Kluge-Revue "Wer immer hofft, stirbt singend", in der es auch darum ging, Vergangenes neu zu integrieren, stehen alte Figuren auf der Bühne - sogar die Puppen aus der ersten Revue in Kaiserslautern. Erstaunlich ist: Puppenbau hat Pietsch nie gelernt, er probiert es aus, jedes Mal neu.

Die Figuren sind dabei kein Selbstzweck. Pietsch und Gockel haben 2017 die Kompanie "peaches&rooster" gegründet. Neues politisches Theater wollen sie machen. Dafür reisen sie ins Ausland, Burkina Faso, Kongo oder Togo beispielsweise. Themen wie den Coltanabbau durch Kinder, die wirtschaftliche Ausbeutung Afrikas durch Europa, koloniale Raubkunst bringen sie auf die Bühne. Das tun sie fernab von Agitations- oder Dokumentartheater. "Wir finden es spannend, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, aber auch mit ihrer Sinnlichkeit." Die Puppen sind dabei ein Mittel, komplexe Themen emotional erfahrbar zu machen. Und das klappt. In jedem Fall mit jenen von Michael Pietsch.