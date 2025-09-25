Zum Hauptinhalt springen

Rund um MünchenZur Wiesn-Zeit: Der Pumuckl macht jetzt Durchsagen im Zug

Der Neffe (Florian Brückner) des verstorbenen Meister Eder und der Pumuckl. Letzterer zieht vielleicht künftig Schmutzfinken in den Zügen rund um München die Ohren lang. 
In Zügen rund um München wird in den kommenden Tagen die Stimme des kleinen Kobolds zu hören sein. Was hinter der Aktion steckt.

Wer in den nächsten Tagen rund um München Zug fährt, könnte eine bekannte Stimme aus Kindheitstagen hören: Der Pumuckl macht jetzt Zugdurchsagen. Es handle sich um eine zeitlich begrenzte, kostenlose Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Film- und Fernsehproduktionsfirma Constantin Film, teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Ende Oktober kommt ein neuer Film über den Kobold mit dem roten Haar in die Kinos.

Gerade zur Wiesn-Zeit seien die Züge sehr stark ausgelastet und stark verschmutzt. „Deshalb war die Überlegung, Pumuckl in unseren Zügen sprechen zu lassen, um unsere Fahrgäste auf charmante und liebevolle Pumuckl-Art zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufzurufen“, hieß es. Die Durchsagen laufen während des Oktoberfests in DB Regio-Zügen.

