Der beliebte Kobold ist nicht der einzige Fernsehstar, der in den nächsten Wochen seine Abenteuer in den altehrwürdigen Hallen des Nationaltheaters erlebt.

Kolumne von Susanne Hermanski

Hurra, hurra, der Pumuckl ist da! Wie die Liedzeile klingt, wenn weltbekannte Soprane und Tenöre sie singen, das kann man wohl schon bald in den heiligen Hallen des Nationaltheaters hören. Der neue Pumuckl-Kinofilm, den die Constantin Film in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma „Neue Super“ in dieser Woche angekündigt hat, wird zu einem Teil in der Bayerischen Staatsoper spielen – und mehr noch: Dort wird tatsächlich auch gedreht werden, das pfeifen die Goldkehlchen bereits von den Dächern.