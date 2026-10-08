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Raubtier-Sichtung am Münchner AirportSo läuft die Suche nach dem Puma

Lesezeit: 4 Min.

Ist das die Wärmebildaufnahme eines Berglöwen? Die Frage beschäftigt in der Region am Münchner Flughafen aktuell viele.
Ist das die Wärmebildaufnahme eines Berglöwen? Die Frage beschäftigt in der Region am Münchner Flughafen aktuell viele.
Foto: Privat

In der Nähe des Münchner Flughafens suchen Polizei und Behörden weiter nach einer mutmaßlichen Raubkatze. Während Experten die Aufnahmen unterschiedlich bewerten und mit KI-Fälschungen kämpfen, bleiben die Anwohner gelassen.

Von Regina Bluhme und Linus Freymark

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Donnerstagvormittag in Oberding, unweit des Münchner Flughafens: Ingo Racké steht am Feuerwehrhaus vor einer Grundschulklasse. Der ADAC-Mitarbeiter klärt die Kinder über Gefahren im Verkehr auf. Gerade ging es ums rechtzeitige Anhalten, zum Beispiel wenn einem ein Tier vors Fahrrad läuft. Normalerweise nimmt Racké dabei einen Hund als Beispiel. Aber aus aktuellem Anlass spricht er diesmal von einem Puma. Denn die Suche nach einer mutmaßlichen Raubkatze im Gemeindegebiet ist gerade das Gesprächsthema Nummer eins.

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:Streift da wirklich ein Puma durchs Erdinger Moos?

Spaziergänge vermeiden, Kinder nicht aus den Augen lassen: Nach einer möglichen Raubkatzen-Sichtung rufen Behörden nahe dem Münchner Flughafen zur Vorsicht auf. Aber wie gefährlich sind Pumas für Menschen – und könnte es nicht auch ein anderes Tier sein?

Von Johanna Pfund

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