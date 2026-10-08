In der Nähe des Münchner Flughafens suchen Polizei und Behörden weiter nach einer mutmaßlichen Raubkatze. Während Experten die Aufnahmen unterschiedlich bewerten und mit KI-Fälschungen kämpfen, bleiben die Anwohner gelassen.

Donnerstagvormittag in Oberding, unweit des Münchner Flughafens: Ingo Racké steht am Feuerwehrhaus vor einer Grundschulklasse. Der ADAC-Mitarbeiter klärt die Kinder über Gefahren im Verkehr auf. Gerade ging es ums rechtzeitige Anhalten, zum Beispiel wenn einem ein Tier vors Fahrrad läuft. Normalerweise nimmt Racké dabei einen Hund als Beispiel. Aber aus aktuellem Anlass spricht er diesmal von einem Puma. Denn die Suche nach einer mutmaßlichen Raubkatze im Gemeindegebiet ist gerade das Gesprächsthema Nummer eins.