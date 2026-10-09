Wo ist der Puma , den ein Jäger im Notzingermoos im Landkreis Erding gefilmt hat? Und vor allem: Ist das Tier, das am späten Dienstagabend im Dunkeln aufgenommen wurde, überhaupt ein Puma? Auch am dritten Tag nach der Entdeckung des Tiers suchen die Behörden nach Antworten auf diese Fragen.

Bis zum Freitagvormittag sei die Polizei knapp 40 Hinweisen auf den Verbleib der Raubkatze nachgegangen, erklärt Erdings Polizeichef Sebastian Pinta auf SZ-Anfrage – allerdings halfen die Hinweise bislang nicht weiter: „Es hat sich daraus aber schlussendlich kein Sachverhalt ergeben, der uns zu nochmaligen gezielten Suchmaßnahmen veranlasst“, so Pinta.

Die Polizei hat weitere Wärmebildkameras im Bereich der Stelle platziert, an der der Jäger den mutmaßlichen Puma entdeckt hat. Doch auch diese hätten bislang „keine neuen Hinweise auf das Vorhandensein einer größeren Katzenart“ geliefert, erklärt Pinta. Dennoch setzt die Polizei ihren Einsatz fort. Die Beamten seien über das Wochenende weiterhin im Notzingermoos unterwegs, versichert der Polizeichef.

Parallel dazu analysieren Experten von Behörden und Tierparks die Aufnahmen des Jägers. Bei der Interpretation der Bilder gehen die Meinungen nach SZ-Informationen auseinander: Während manche Experten davon ausgehen, dass es sich bei dem Tier um eine heimische Katzenart handelt, halten andere offenbar das Puma-Szenario für realistisch. Sollte Letzteres zutreffen und die Raubkatze gesichtet werden, möchten die Behörden das Tier lebendig einfangen.

Ungewöhnliche Tierjagden in Bayern : Wenn die Anakonda am Badesee lauert und der Hirsch den Flugbetrieb stört Im Norden von München sichtete ein Jäger eine ungewöhnlich große Katze. Ein Puma? Die Suche nach dem Tier läuft. Exotische Tiere verursachen immer wieder Aufregung. Ein Streifzug. Von René Hofmann ...

Laut dem Erdinger Polizeichef prüfe man Möglichkeiten, das Tier zu betäuben – auch wenn dieser „hochkomplexe Vorgang“ mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden sei. Das Tier zu erlegen ist nach deutschem Jagdrecht verboten.

Ebenfalls ungeklärt bleibt die Herkunft des Tiers. Die Behörden haben alle bisherigen bekannten Halter in der Region angeschrieben, diese besäßen jedoch nach eigenen Angaben derzeit keine Pumas. Die Haltung der Tiere ist in Deutschland unter Auflagen erlaubt. Theoretisch könnte ein Puma auch aus illegaler Haltung entlaufen sein. Laut Polizei gibt es darauf aber bislang keine ernst zu nehmenden Hinweise.