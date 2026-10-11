Die Suche nach dem mutmaßlichen Puma geht weiter: Am Sonntag hat die Polizei mit einer Reiterstaffel das Notzingermoos nahe dem Münchner Flughafen durchstreift. Mit den Reitern sind zwei Streifen der Erdinger Polizei unterwegs. Nach wie vor gebe es keine Spuren oder neue Hinweise auf das Tier, sagte ein Sprecher der Polizei. Es sei nicht gesehen worden, man habe keine Exkremente gefunden und auch keine Spuren von einer Beute, die das Tier gemacht haben könnte.

Am Montag soll im Landratsamt Erding das weitere Vorgehen besprochen werden, sagte der Sprecher. Wie viele Reiter im Einsatz sind und wie dieser abläuft, dazu konnte er keine Angaben machen.

Begonnen hatte die Suche nach der mutmaßlichen Raubkatze, nachdem ein Jäger im Landkreis Erding am Dienstagabend im Dunkeln mit einer Wärmebildkamera Aufnahmen eines Tieres gemacht hatte. Einige erkannten in dem Tier einen Puma. In den vergangenen Tagen analysierten Experten von Behörden und Tierparks die Bilder.

Nicht alle sind sich einig, ob es sich dabei wirklich um einen Puma handelt. Manche Experten gehen davon aus, dass die Aufnahmen ein Tier einer heimischen Katzenart zeigen könnten, andere halten es für möglich, dass der Jäger im Notzingermoos wirklich einen Puma gefilmt hat.

Auf der Suche nach dem Tier hatte die Polizei bereits Drohnen mit Wärmebildkameras und einen Hubschrauber eingesetzt, die Polizei war an mehreren Tagen mit einem Großaufgebot im Einsatz.