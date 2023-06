Von Anna Weiß

Das Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) ist am Donnerstagabend im vollen Gange, als ein Zuhörer nicht mehr an sich halten kann. Der junge Mann zieht seine Regenjacke aus, schmeißt sie einer Freundin zu und rennt in den Moshpit. Dort, wo sonst Pferde beim Kaltenberger Ritterturnier galoppieren, laufen junge Menschen im Kreis durch den feuchten Sand und springen gegeneinander. Der obligatorische Regenschauer, der beinahe jedes Festival in Deutschland heimsucht, ist vorbei. Schon der erste Abend des Puls-Open-Airs verheißt, dass es besondere drei Tage werden.