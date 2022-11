Von Emiliia Dieniezhna

Es gibt Dinge, die mich trotz Krieg und Flucht begeistern. Ich bewundere zum Beispiel, wie sich viele meiner ukrainischen Freunde und Bekannten vom Ausland aus für ihre Heimat engagieren. Und wie talentiert sie häufig sind.

Dazu gehört meine Freundin Anna Bazilo in Dublin, die die Nichtregierungsorganisation "Ukrainian Action in Ireland" mitgegründet hat und Projekte für die Ukraine und Ukrainer organisiert. Oder meine Ex-Chefin und Freundin Lera Mustafina, die jetzt in Berlin als Stipendiatin und Journalistin beim Tagesspiegel arbeitet und regelmäßig über das Leben meines Volkes berichtet. Und natürlich auch meine Bekannte Milana Michajlenko, die das Deutsche Theater Kiew leitete, jetzt in Nürnberg wohnt und dort in Kooperation mit dem Staatstheater München Improvisationstheater für Jugendliche unterrichtet. Außerdem hat sie kürzlich eine Ausstellung mit Fotos und Bildern sowie Performances, Installationen und Expertenrunden organisiert, um unsere Kultur hier vorzustellen.

Nicht zuletzt will ich meine Ex-Kollegin Anastasiia Pugach erwähnen, die jetzt in Berlin wohnt und das Ukrainische Filmfestival dort mit organisiert hat. Anastasiia, die bereits das zweite Mal ihre Heimat verlassen musste, nachdem sie vor acht Jahren schon aus der östlichen Ukraine nach Kiew geflüchtet ist, verteidigt unser Land nun - metaphorisch gesprochen - an der kulturellen Front. Gemessen am Erfolg, den das Berliner Festival feierte, bin ich mehr als stolz auf meine Freundin und ihre vielen Kolleginnen und Kollegen, die dem deutschen Publikum die ukrainische Kultur näher bringen konnten. Natürlich ist der Krieg an der militärischen Front das extremste, was meine Landsleute erleben. Für das Verständnis, warum die Ukrainer so für ihre Freiheit kämpfen, ist aber auch der Einsatz an der diplomatischen und wirtschaftlichen Front, an der Informationsfront und eben auch an der kulturellen Front relevant.

Das ukrainische Kino ist einzigartig und von hoher Qualität. Das wollten die Festival-Veranstalter zeigen. Deswegen haben sie das Programm sorgfältig ausgewählt. Sie zeigten in Berlin Filme, die auch in Cannes und Venedig gelaufen sind. Die wichtigste Message des Berliner Festivals aber lautete, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine schon acht Jahre lang dauert und nicht erst acht Monate. Und dass Russland immer wieder versucht, die ukrainische Kultur und das Land zu kolonialisieren, beides also de facto zu vernichten.

Das Festival war ausverkauft und hat gute Kritiken auch von deutschen Kolleginnen und Kollegen erhalten. Meine Freundin Anastasiia wird nun zu einem weiteren Festival nach Amsterdam reisen. Danach aber will sie unbedingt nach Kiew zurückkehren, "energiegeladen", wie sie sagt.

Aber auch nach Berlin wird sie wohl zurückkehren. Ihr Stipendienprogramm "Vidnova", das Zivil- und Kulturaktivisten auf der Flucht unterstützt, wurde auch dank des erfolgreichen Festivals verlängert. Anastasiia und ihre Kolleginnen sollen nun Filme unbekannter Künstler in Westeuropa populärer machen. Ich bin ganz sicher, dass diese ukrainische Frauen das schaffen. Die kulturelle Front beobachte ich zwar nur aus Pullach, aber sie ist in guten Händen.

Emiliia Dieniezhna, 34, flüchtete mit ihrer vierjährigen Tochter Ewa aus Kiew nach Pullach bei München. Von dort aus arbeitet sie ehrenamtlich für die Nicht-Regierungs-Organisation NAKO, deren Ziel es ist, Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Außerdem unterrichtet sie ukrainische Flüchtlingskinder in Deutsch. Für die SZ schreibt sie einmal wöchentlich eine Kolumne über ihren Blick von München aus auf die Ereignisse in ihrer Heimat.