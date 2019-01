16. Januar 2019, 23:38 Uhr Pullach Polizist schießt Randalierer an

Bei einem Polizeieinsatz in einer Wohnung in Pullach hat ein Beamter am Mittwochabend eine Person angeschossen. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, wurde der 44-jährige Mann dabei leicht verletzt. Die Polizei war gegen 19.50 Uhr alarmiert worden, dass ein Mann in einer Wohnung an der Wolfratshauser Straße randalieren würde. In der Wohnung sei noch eine weitere Person gewesen, hieß es von der Polizei, die zunächst keine weiteren Angaben zu den Umständen des Vorfalls machen konnte. Der Randalierer hatte, wie es hieß, die Beamten mit einem Messer attackiert.